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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3456

Шосткинские хоккеисты стали «бронзовыми»

С 1 по 3 марта Коростень принимал чемпионат Украины про индорхоккею среди юношей 2009-2010 годов рождения.

В турнире приняло участие 7 команд. Это самые юные хоккеисты, для которых проводятся чемпионаты Украины.

Команда КДЮСШ «Барса» из Шостки, составленная в основном из игроков более младшего возраста (в стартовом составе играли два игрока 2010 г.р. и один 2011-го), на равных боролась со всеми командами, а лидерам чемпионата - чемпионам и серебряным призёрам - уступила всего один мяч, заняв в итоге третье место.

Спорт Индорхоккей КДЮСШ Барса Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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