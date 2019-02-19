Шосткинские хоккеисты стали «бронзовыми»

В турнире приняло участие 7 команд. Это самые юные хоккеисты, для которых проводятся чемпионаты Украины.
Команда КДЮСШ «Барса» из Шостки, составленная в основном из игроков более младшего возраста (в стартовом составе играли два игрока 2010 г.р. и один 2011-го), на равных боролась со всеми командами, а лидерам чемпионата - чемпионам и серебряным призёрам - уступила всего один мяч, заняв в итоге третье место.
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