Шосткинские хоккеисты стали «бронзовыми» С 1 по 3 марта Коростень принимал чемпионат Украины про индорхоккею среди юношей 2009-2010 годов рождения.

В турнире приняло участие 7 команд. Это самые юные хоккеисты, для которых проводятся чемпионаты Украины.

Команда КДЮСШ «Барса» из Шостки, составленная в основном из игроков более младшего возраста (в стартовом составе играли два игрока 2010 г.р. и один 2011-го), на равных боролась со всеми командами, а лидерам чемпионата - чемпионам и серебряным призёрам - уступила всего один мяч, заняв в итоге третье место.