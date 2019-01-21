Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57249

«Сумы» выиграли чемпионат области по хоккею

Сегодня, 3 марта, в Сумах прошли решающие матчи чемпионата области по хоккею.

В поединке за бронзовые медали белопольский «Лидер» обыграл ХК «Шостка» 4:1.

В финале ХК «Сумы» победили ХК «Дружба» 3:2.

Спорт Хоккей

По тематике

Определились финалисты чемпионата Сумщины по хоккею
Вчера 20:47

Определились финалисты чемпионата Сумщины по хоккею

Сегодня, 2 марта, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные игры чемпионата области по хоккею в высшей лиге....

В Сумах определили хоккейного чемпиона первой лиги
26.02.2019 11:57

В Сумах определили хоккейного чемпиона первой лиги

На площадке стадиона «Авангард» в Сумах определились призеры чемпионата Сумской области по хоккею среди команд первой лиги....

23.02.2019 21:17

Стали известны финалисты первой лиги чемпионата Сумщины по хоккею

Сегодня, 23 февраля, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах сыграли матчи 1/2 финала чемпионата области по хоккею среди команд первой...

В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом
13.02.2019 09:13

В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом

9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....

На Сумщине продолжается хоккейный чемпионат области
21.01.2019 17:58

На Сумщине продолжается хоккейный чемпионат области

19-20 января прошли игры 5-го тура чемпионата области по хоккею....

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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