«Сумы» выиграли чемпионат области по хоккею

В поединке за бронзовые медали белопольский «Лидер» обыграл ХК «Шостка» 4:1.
В финале ХК «Сумы» победили ХК «Дружба» 3:2.
Сегодня, 2 марта, в Сумах на стадионе «Авангард» прошли полуфинальные игры чемпионата области по хоккею в высшей лиге....
На площадке стадиона «Авангард» в Сумах определились призеры чемпионата Сумской области по хоккею среди команд первой лиги....
Сегодня, 23 февраля, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах сыграли матчи 1/2 финала чемпионата области по хоккею среди команд первой...
9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею....
19-20 января прошли игры 5-го тура чемпионата области по хоккею....