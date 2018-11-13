В Сумах разыграли кубок мэра по шахматам

В турнире приняли участие более 100 шахматистов из Сум, Бурыни, Лебедина, Тростянца, Краснопольского района. Призы получили 24 шахматиста в 8 категориях:
Мужчины
1-е место - Рудак Владимир,
2-е место - Карнаш Андрей;
3-е место - Харищук Артем.
Женщины
1-е - Кузнецова Лариса
2-е - Тютченко Злата.
Ветераны
1 - Семенов Николай
2 - Рыбалко Владимир
3 - Гайдуков Владимир.
Савченко Владимир получил грамоту «За волю к победе».
Школьники
2003-2006 г.р.
1 - Еременко Егор;
2 - Ткач Иван;
3 - Ткаченко Александр.
2007-2008 г.р.
1 - Водопьянов Андрей;
2 - Кириченко Александр;
3 -Наумов Артур.
2009-2010 г.р.
1 - Лемешенко Михаил;
2 - Самойленко Иван;
3 - Зелинский Марк и Бондарь Андрей.
2011-2013 г.р.
1 - Дидишко Евгений;
2 - Ведмеденко Артем;
3 - Христич Георгий.
Школьницы
1 - Заморуева Мария,
2 - Наумова Елизавета
3 - Наумова Валерия.
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