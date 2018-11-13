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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли кубок мэра по шахматам

1-3 марта в клубе СумГУ «Интеллект» проходил розыгрыш кубка мэра по шахматам.

В турнире приняли участие более 100 шахматистов из Сум, Бурыни, Лебедина, Тростянца, Краснопольского района. Призы получили 24 шахматиста в 8 категориях:

Мужчины

1-е место - Рудак Владимир,

2-е место - Карнаш Андрей;

3-е место - Харищук Артем.

Женщины

1-е - Кузнецова Лариса

2-е - Тютченко Злата.

Ветераны

1 - Семенов Николай

2 - Рыбалко Владимир

3 - Гайдуков Владимир.

Савченко Владимир получил грамоту «За волю к победе».

Школьники

2003-2006 г.р.

1 - Еременко Егор;

2 - Ткач Иван;

3 - Ткаченко Александр.

2007-2008 г.р.

1 - Водопьянов Андрей;

2 - Кириченко Александр;

3 -Наумов Артур.

2009-2010 г.р.

1 - Лемешенко Михаил;

2 - Самойленко Иван;

3 - Зелинский Марк и Бондарь Андрей.

2011-2013 г.р.

1 - Дидишко Евгений;

2 - Ведмеденко Артем;

3 - Христич Георгий.

Школьницы

1 - Заморуева Мария,

2 - Наумова Елизавета

3 - Наумова Валерия.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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