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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошли командные соревнования по воркауту

3 марта в тренажерном зале BAZA состоялись Spring Workout Team Competition.

Сумские виртуозы тела выполняли шесть упражнений: подтягивание на перекладине, отжимание от пола, жим штанги лежа, отжимание от стены в стойке, прыжки на скакалке и отжимание на брусьях.

В турнире приняли участие шесть команд по три человека, а призерами стали:

1 место заняла команда "Dream Team" (Дмитрий Пономаренко, Павел Губский, Никита Михайлик) - 176,5 балла.

2 место - команда "Titans" (Богдан Привалов, Ростислав Свистюр, Максим Ньюскуленко) - 164,9 балла.

3 место - команда "Гострі Перці" (Павел Боровик, Денис Самойленко, Деонид Шевелёв) - 156,8 балла.

4 место - команда "Fenix" - 155,1 балла.

5 место - команда "Animals" - 148,6 балла.

6 место - команда "Mix Power" - 123,2 балла.

Спорт Воркаут

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