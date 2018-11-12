Сумчане стали больше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 528 человек.

Это больше на 17,8%, чем на предыдущей неделе - 434, в том числе количество травмированных детей - 118. Из 528 травм: бытовых - 287, уличных - 177, производственных - 1, спортивных - 16, других - 47.