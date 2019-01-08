Сумские дорожники собираются латать ямы Материалов для ямочного и текущего ремонта у КП «Дорремстрой» запасено с избытком.

Об этом сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- Что касается подготовки к сезону, то асфальтные заводы готовы в полном объеме, - доложил он. – Как новый, так и те старые, которые реконструированные. Договора по текущему ремонту с сегодняшнего дня наступает срок их подписания. Дается четыре дня, поэтому до конца недели мы их подпишем. И по материалах: на первый месяц как битума, так и гранотсева и щебня у нас достаточно, поэтому на текущий и ямочный ремонту у нас хватит.

- Хорошо, вы же видите, что возникло много участков, где нужно будет быстро провести ямочный ремонт, - откликнулся первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Как только наступит нормальная погода, приступаем к работе.