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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04286

Сквер Шевченко в Сумах обещают отремонтировать до Дня города

Вопрос обсуждали сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Андрей Владимирович, - обратился первый заммэра Сум Владимир Войтенко к начальнику управления архитектуры г-ну Кривцову. – Ситуация по скверу Шевченко, потому что 9-го числа мы отмечаем главную дату для страны – это день рождения нашего Кобзаря и будем проводить праздничные мероприятия. Какая ситуация?

- Управление архитектуры подготовило свои наработки, передало департаменту инфраструктуры, потому что именно департамент является распорядителем средств по этому вопросу, - ответил А.Кривцов. – С требованием, что до стадии проекта обязательно пройти градостроительный совет.

Представитель департамента инфраструктуры сообщил, что договор на проектно-сметную документацию уже заключен, и при первых результатах будет направлен в управление архитектуры.

Планируют реконструировать сквер до Дня города.

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