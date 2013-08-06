Сквер Шевченко в Сумах обещают отремонтировать до Дня города

- Андрей Владимирович, - обратился первый заммэра Сум Владимир Войтенко к начальнику управления архитектуры г-ну Кривцову. – Ситуация по скверу Шевченко, потому что 9-го числа мы отмечаем главную дату для страны – это день рождения нашего Кобзаря и будем проводить праздничные мероприятия. Какая ситуация?
- Управление архитектуры подготовило свои наработки, передало департаменту инфраструктуры, потому что именно департамент является распорядителем средств по этому вопросу, - ответил А.Кривцов. – С требованием, что до стадии проекта обязательно пройти градостроительный совет.
Представитель департамента инфраструктуры сообщил, что договор на проектно-сметную документацию уже заключен, и при первых результатах будет направлен в управление архитектуры.
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