В Сумах ребенка сбил автобус

На ребенка наехал служебный автобус одного из предприятий, пишет sumy.today.
По данным Сумской местной прокуратуры, предварительно, причиной ДТП стало то, что ребенок вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. Также предварительно, телесные повреждения, полученные ребенком, квалифицированы как легкие, так что уголовное производство пока не открыли.
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