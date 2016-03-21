В Сумах проверили, что больше всего подорожало за месяц В феврале сумские чиновники провели мониторинг розничных цен продуктов.

Он проводился с 1 февраля по 1 марта, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий.

По его словам, за месяц мука подорожала на 9%, крупа пшеничная - на 10%, крупа ячневая – на 9%, мясо говядины – на 8%, мясо свинины – на 4,5%, тушка птицы – на 4,8%, яйца – на 10%, сметана – на 8%, творог – на 4,3%, масло сливочное – на 2,5%, колбаса вареная - на 17%.

Уменьшились цены на гречневую – на 10% и рисовую крупы – на 14 %.

Цены на хлебобулочные изделия за месяц не изменились.