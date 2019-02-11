Ремонтировать ли Пришибскую площадь в Сумах будет решать исполком Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отремонтировать дорогу от улицы Прокофьева до Пришибской площади».

«Я создал уже третью петицию по этому проблемному участку дороги, соединяющему улицу Прокофьева и Пришибскую площадь, а также сокращающему расстояние до микрорайонов «Басы» и «Химгородок».

Мне отвечали, что вопрос на рассмотрении, когда я писал в 2017 году и в 2018 году ответили: - отремонтируют, когда будет делать улицу Прокофьева.

Сейчас, когда пришла оттепель, преодолеть двести метров этого участка для автовладельцев это подвиг, потому что вода в лужах местами выше капота автомобиля. А при попадании воды в двигатель, тот выйдет из строя. И кто будет за это отвечать – конечно, автовладелец.

К сожалению, мне не удалось снять, как вода подошла к лобовому стеклу при передвижении автомобиля через это препятствие - не успел.

Прошу местные власти ответить, как и в какой срок жители города смогут дождаться нормального передвижения собственного транспорта, аварийного, скорой помощи, полиции.

А самое интересное то, что жители улицы Криничная перекрыли своими руками (с помощью спецтехники, бетонных плит и самого бетона) сток воды и вся вода собирается именно в этой большой яме», - писал автор петиции Голобородов Артем Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша петиция рассмотрена управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и подготовлен проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции по осуществлению ремонта дороги от улицы Прокофьева до Пришибской площади и принятия соответствующих мер с целью решения данного вопроса».

Данный проект решения должен пройти процедуру визирования согласно требованиям действующего законодательства и регламентов работы соответствующих органов местного самоуправления, после чего исполнительный комитет Сумского городского совета на очередном его заседании принимает решение о поддержке или не поддержке данной петиции.

О рассмотрении электронной петиции Вас будет дополнительно сообщено».

Напомним: эту лужу сумчане уже назвали Прокофьевское озеро, а патрульные даже померили его глубину, направив предписание в горсовет о ее устранении. Недавно спасатели вытягивали из нее застрявшую скорую помощь.