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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 52 ЧП

На пожарах погибли 3 человека, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий, одну единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 46 оперативных выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено 4 человека, 19 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн 730 тыс. грн.

На водных объектах погибло 2 человека. Спасатели предостерегают: на водоемах сложилась крайне опасная ситуация. Ледовое покрытие, там, где оно еще осталось, значительно потерял прочность, стало тоньше и более ломкими, появились многочисленные промоины. Для предотвращения несчастных случаев проявите здравый смысл и воздержитесь от выходов на лед, поскольку каждый шаг по тонкому льду может стать последним, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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