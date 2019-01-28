За неделю на Сумщине зарегистрировано 52 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 46 оперативных выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено 4 человека, 19 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 1 млн 730 тыс. грн.
На водных объектах погибло 2 человека. Спасатели предостерегают: на водоемах сложилась крайне опасная ситуация. Ледовое покрытие, там, где оно еще осталось, значительно потерял прочность, стало тоньше и более ломкими, появились многочисленные промоины. Для предотвращения несчастных случаев проявите здравый смысл и воздержитесь от выходов на лед, поскольку каждый шаг по тонкому льду может стать последним, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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