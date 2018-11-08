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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50408

В Сумах заменят рекламу несуществующего банка в центре города

Огромная реклама на доме по ул. Соборная, 43 скоро поменяется.

Об этом сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- У нас уже есть решение о демонтаже этой рекламной конструкции, - ответил он на вопрос сумчанки о рекламе давно исчезнувшего банка «Надра» на крыше 5-этажки в центре Сум. – Этот демонтаж очень дорогой, нашими силами, мы его делать не будем, потому что есть новые владельцы, которые сейчас разрабатывают проект изменений. Там, где раньше на Театральной площади был банк «Надра», там теперь другой объект, и они используют эту конструкцию в своих рекламных целях. Но сначала утверждение этого проекта будет в управлении архитектуры. До этого никаких изменений в эту конструкцию вноситься не будет.

Сейчас на месте банка «Надра» находится «Укргазбанк».

Общество Банк Надра Реклама

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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