В Сумах заменят рекламу несуществующего банка в центре города

Об этом сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании в мэрии.
- У нас уже есть решение о демонтаже этой рекламной конструкции, - ответил он на вопрос сумчанки о рекламе давно исчезнувшего банка «Надра» на крыше 5-этажки в центре Сум. – Этот демонтаж очень дорогой, нашими силами, мы его делать не будем, потому что есть новые владельцы, которые сейчас разрабатывают проект изменений. Там, где раньше на Театральной площади был банк «Надра», там теперь другой объект, и они используют эту конструкцию в своих рекламных целях. Но сначала утверждение этого проекта будет в управлении архитектуры. До этого никаких изменений в эту конструкцию вноситься не будет.
Сейчас на месте банка «Надра» находится «Укргазбанк».
ОПОРА просит Госпродпотребслужбу остановить распространение рекламы Тимошенко с элементами государственной символики....
Через Правительственную горячую линию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступила жалоба от физического лица о незаконном использовании цветов...
Суд подтвердил законность принятого решения о наложении штрафа за нарушение законодательства о рекламе к субъекту хозяйствования....
Вывеска партии «ВО «Батькивщина» на фасаде дома по ул. Горького, 2 оказалась незаконной....
Управление архитектуры и градостроительства организовало и провело демонтаж 22 рекламных средств в центре Сум....