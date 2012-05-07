На Сумщине появились новые объекты природно-заповедного фонда Площадь природно-заповедного фонда Сумской области увеличена на 423,1463 гектаров земли.

Для сохранения ценных природных комплексов решением Сумского областного совета от 22.02.2019 «Об изменениях в сети территорий и объектов природно-заповедного фонда области» объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения - заказники «Краснопольский», «Грузне», «Довжик» (все три - Краснопольский район), «Перекоповский» (Роменский район), «Максимовский» (Белопольский район) и памятник природы - «Андрияшевский дуб» (Роменский район).