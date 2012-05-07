На Сумщине появились новые объекты природно-заповедного фонда

Для сохранения ценных природных комплексов решением Сумского областного совета от 22.02.2019 «Об изменениях в сети территорий и объектов природно-заповедного фонда области» объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения - заказники «Краснопольский», «Грузне», «Довжик» (все три - Краснопольский район), «Перекоповский» (Роменский район), «Максимовский» (Белопольский район) и памятник природы - «Андрияшевский дуб» (Роменский район).
С целью сохранения ценных природных комплексов решением областного совета увеличена площадь природно-заповедного фонда Сумской области на 73,9 га....
Вышел атлас-справочник «Природно-заповедный фонд Сумской области»....
В Сумской области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения....
Прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 246 и 365 Уголовного кодекса Украины относительно служебных лиц ГП...
Специалисты госуправления экологии и природных ресурсов провели совместно с учеными СНАУ специальное обследование земельного участка бывшего военного стрельбища на территории...