Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10301

На Сумщине появились новые объекты природно-заповедного фонда

Площадь природно-заповедного фонда Сумской области увеличена на 423,1463 гектаров земли.

Для сохранения ценных природных комплексов решением Сумского областного совета от 22.02.2019 «Об изменениях в сети территорий и объектов природно-заповедного фонда области» объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения - заказники «Краснопольский», «Грузне», «Довжик» (все три - Краснопольский район), «Перекоповский» (Роменский район), «Максимовский» (Белопольский район) и памятник природы - «Андрияшевский дуб» (Роменский район).

Общество Заповедники

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На Сумщине появились еще четыре заповедных объекта
28.12.2018 13:18

На Сумщине появились еще четыре заповедных объекта

С целью сохранения ценных природных комплексов решением областного совета увеличена площадь природно-заповедного фонда Сумской области на 73,9 га....

Заповедники Сумщины попали в атлас
01.02.2017 12:33

Заповедники Сумщины попали в атлас

Вышел атлас-справочник «Природно-заповедный фонд Сумской области»....

05.01.2017 14:10

На Сумщине расширяется заповедная зона

В Сумской области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения....

31.05.2012 13:00

На Сумщине вырубили заповедник

Прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 246 и 365 Уголовного кодекса Украины относительно служебных лиц ГП...

07.05.2012 16:20

На Сумщине бывшее стрельбище не подошло для заповедника

Специалисты госуправления экологии и природных ресурсов провели совместно с учеными СНАУ специальное обследование земельного участка бывшего военного стрельбища на территории...

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В Путивле задолжали зарплату работникам детсадов
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В Сумах готовят проект реконструкции художественного музея
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На Сумщине будут судить грабителей, которые обнесли дом знакомого
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Сумщина на втором месте в Украине по количеству подписанных деклараций с врачами
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В Сумах неизвестный подрезал маршрутку (видео)
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В Сумах обыскивают райотдел полиции
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На Сумщине от ОБСЕ во время выборов будут работать до 30 наблюдателей
Сегодня 14:10
В Киянице начали стоить амбулаторию
Сегодня 13:41
На Сумщине появились новые объекты природно-заповедного фонда
Сегодня 13:10
На Сумщине 60 полицейских стерегут кандидата в президенты с 70 протестующими, перекрывшими дорогу
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Сумчане отличились на кубке Украины по мас-рестлингу
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На Сумщине дали 8 лет за убийство сына-наркомана
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Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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