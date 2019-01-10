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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41238

В Киянице начали стоить амбулаторию

Заложен «первый кирпич» строительства амбулатории на территории Кияницкого сельсовета.

Начальник управления капитального строительства Сумской облгосадминистрации Анатолий Ворожко вместе с руководством Сумского района и Кияницкого сельского совета и представителями проектных организаций провели выездное совещание на месте запланированных работ по строительству амбулатории общей практики семейной медицины в с. Кияница.

По словам чиновника, строительство амбулатории осуществляется в рамках Государственной программы «Развитие сельской медицины» на условиях софинансирования из государственного и районного бюджетов. Запланированная стоимость работ около 5 млн гривен.

«Наша главная задача - чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли получать медицинские услуги на местах, а не ездили за десятки километров», - отметил в конце совещания глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко.

Общество Кияница Сельская амбулатория Сумской район

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