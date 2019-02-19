На Сумщине от ОБСЕ во время выборов будут работать до 30 наблюдателей

Замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш отметил необходимость постоянного сотрудничества органов власти и правоохранительных органов Сумской области, которые совместно должны обеспечить соблюдение правопорядка во время избирательного процесса.
«На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 357 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Сейчас на Сумщине уже работают наблюдатели миссии ОБСЕ. По их информации в нашей области только от организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будут работать до 30 наблюдателей», - сообщил Александр Милаш.
Также он обратил внимание всех присутствующих на необходимость предотвращения российского вмешательства в ход выборов, которое стало одним из важных вопросов на переговорах президента Украины Петра Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Для Сумщины, как приграничного региона, такая угроза особенно актуальна. Имею в виду вмешательство в информационное поле и возможные нарушения на границе с Российской Федерацией», - подчеркнул чиновник.
Присутствовавший на совещании глава Сумского облсовета Владимир Токарь подчеркнул, что правоохранительные органы при осуществлении реагирования на полученную информацию о возможных правонарушениях во время избирательного процесса не должны превышать свои полномочия.
Поэтому областная власть совместно с правоохранительными органами должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить общественный порядок, прозрачность и демократичность избирательного процесса, результаты которого будут признавать все международные партнеры и мировое сообщество.
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