На Сумщине от ОБСЕ во время выборов будут работать до 30 наблюдателей В Сумах прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов Сумской области по обеспечению законности и правопорядка во время выборов Президента Украины.

Замглавы Сумской облгосадминистрации Александр Милаш отметил необходимость постоянного сотрудничества органов власти и правоохранительных органов Сумской области, которые совместно должны обеспечить соблюдение правопорядка во время избирательного процесса.

«На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 357 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Сейчас на Сумщине уже работают наблюдатели миссии ОБСЕ. По их информации в нашей области только от организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будут работать до 30 наблюдателей», - сообщил Александр Милаш.

Также он обратил внимание всех присутствующих на необходимость предотвращения российского вмешательства в ход выборов, которое стало одним из важных вопросов на переговорах президента Украины Петра Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Для Сумщины, как приграничного региона, такая угроза особенно актуальна. Имею в виду вмешательство в информационное поле и возможные нарушения на границе с Российской Федерацией», - подчеркнул чиновник.

Присутствовавший на совещании глава Сумского облсовета Владимир Токарь подчеркнул, что правоохранительные органы при осуществлении реагирования на полученную информацию о возможных правонарушениях во время избирательного процесса не должны превышать свои полномочия.

Поэтому областная власть совместно с правоохранительными органами должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить общественный порядок, прозрачность и демократичность избирательного процесса, результаты которого будут признавать все международные партнеры и мировое сообщество.