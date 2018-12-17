Сумщина на втором месте в Украине по количеству подписанных деклараций с врачами Как сообщил на аппаратном совещании в облгосадминистрации начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, в области заключено 803 200 договоров, что составляет 73%.

По Украине в среднем этот показатель составил 60%. «Те, кто еще не подписал декларации с врачом, могут это сделать до конца 2019 года», - отметил Сергей Бутенко.