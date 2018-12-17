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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50138

Сумщина на втором месте в Украине по количеству подписанных деклараций с врачами

Как сообщил на аппаратном совещании в облгосадминистрации начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, в области заключено 803 200 договоров, что составляет 73%.

По Украине в среднем этот показатель составил 60%.

«Те, кто еще не подписал декларации с врачом, могут это сделать до конца 2019 года», - отметил Сергей Бутенко.

Общество Декларации с врачами

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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