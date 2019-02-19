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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30219

Сумчан закликають перевірити себе у списках виборців

Звернутися до відділів ведення державного реєстру виборців потрібно до 25 березня включно.

У березні відділи  ведення Реєстру працюватимуть і у вихідні дні, окрім 8 березня. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

З метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян на чергових виборах Президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року, у виборців  є можливість перевірити відомості про себе в Державному реєстрі виборців.

Так, станом на 28.02.2019 через «Кабінет виборця», що знаходиться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в розділ «Державний реєстр виборців» за веб-адресою: www.drv.gov.ua, до відділів  ведення Державного реєстру виборців апаратів райдержадміністрацій та міських рад надійшло 9979 запитів.

На кінець лютого,  безпосередньо до відділів  ведення Реєстру, з початку виборчого процесу, звернулися 2200 виборців, з них 1399 - про перевірку персональних даних, 527 - про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси, 81 - про включення до Реєстру та 193 -  про внесення змін до персональних даних.

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