Работники шосткинской «Звезды» перекрыли трассу «Киев - Москва» (фото) На данный момент долг по заработной плате на казенном заводе «Звезда» составляет 21 миллион гривен.

Предприятие фактически не работает, не выпускает никакой продукции. Проблемы заводчан неоднократно выносились на рассмотрение сессии городского совета, ими проникались политики, депутаты. Люди перекрывали дороги и писали многочисленные обращения. Но все усилия были тщетны.

И вот сегодня, доведенные до отчаянья работники «Звезды» перекрыли трассу государственного значения «Киев - Москва», требуя выплаты задолженности по заработной плате, пишет Шостка-news.