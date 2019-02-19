Работники шосткинской «Звезды» перекрыли трассу «Киев - Москва» (фото)

Предприятие фактически не работает, не выпускает никакой продукции. Проблемы заводчан неоднократно выносились на рассмотрение сессии городского совета, ими проникались политики, депутаты. Люди перекрывали дороги и писали многочисленные обращения. Но все усилия были тщетны.
И вот сегодня, доведенные до отчаянья работники «Звезды» перекрыли трассу государственного значения «Киев - Москва», требуя выплаты задолженности по заработной плате, пишет Шостка-news.
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