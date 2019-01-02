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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05191

Сумские остановки планируют усовершенствовать

По информации департамента инфраструктуры Сум, озвученной 4 марта на аппаратном совещании в мэрии, на сегодня прорабатывается возможность внести коррективы в конструкции городских остановок общественного транспорта.

Речь идет об оборудовании их названиями, об установке возле них дорожных знаков, нанесении необходимой разметки, а также о приведении конструкций в соответствие с современными госстройнормами (установка металлических защитных столбиков и перильного ограждения на подходах к остановкам). После этого специалисты подсчитают количество средств, необходимых на устранение всех недочетов.

Первый заммэра Владимир Войтенко попросил коммунальщиков на следующей неделе представить уже более детальный план и сроки его выполнения.

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