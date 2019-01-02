Сумские остановки планируют усовершенствовать По информации департамента инфраструктуры Сум, озвученной 4 марта на аппаратном совещании в мэрии, на сегодня прорабатывается возможность внести коррективы в конструкции городских остановок общественного транспорта.

Речь идет об оборудовании их названиями, об установке возле них дорожных знаков, нанесении необходимой разметки, а также о приведении конструкций в соответствие с современными госстройнормами (установка металлических защитных столбиков и перильного ограждения на подходах к остановкам). После этого специалисты подсчитают количество средств, необходимых на устранение всех недочетов.

Первый заммэра Владимир Войтенко попросил коммунальщиков на следующей неделе представить уже более детальный план и сроки его выполнения.