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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28312

На Сумщине дали 8 лет за убийство сына-наркомана

На Сумщине к 8 годам лишения свободы осужден мужчина, унесший жизнь собственного сына.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 63-летнего мужчины, который лишил жизни собственного 38-летнего сына.

Трагедия произошла 28 июля 2018 года около 10 часов. в г. Конотоп. Пострадавший проживал вместе с родителями. При этом нигде не работающий молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, находился на учете в наркологическом диспансере. В этот день отец обнаружил пропажу 300 грн. В краже он заподозрил сына, схватил кухонный нож, лезвием которого нанес ему два удара в область шеи слева. Окровавленный парень упал без признаков жизни.

Как рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, между сыном и отцом уже долгое время были непростые отношения. Обвиняемый даже планировал покончить с собой, однако жизнью поплатился сын. Согласно выводам экспертизы, на момент совершения преступления мужчина осознавал свои действия и мог руководить ими, поэтому он является вменяемым.

Суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства, в частности позицию жены обвиняемого, которая является матерью потерпевшего. Женщина обвиняла в трагедии мужа, утверждала, что тот всегда был слишком требовательным к сыну. По решению суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство

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