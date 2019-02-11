На Сумщине 60 полицейских стерегут кандидата в президенты с 70 протестующими, перекрывшими дорогу На Сумщине полиция обеспечивает охрану общественного порядка во время протестного шествия с участием кандидата на пост Президента Украины.

Событие происходит в городе Кролевец на одном из пешеходных переходов автотрассы международного значения М-02 «Кипти – Глухов - Бачевск».

По предварительной информации, вышеупомянутый кандидат, находясь с рабочим визитом в Сумской области, организовал при участии работников шосткинского казенного завода «Звезда» и сейчас возглавляет протестную акцию по поводу невыплаты последним заработной платы.

В настоящее время несколько десятков граждан фактически перекрыли указанную автотрассу - около 70 человек непрерывно движутся по пешеходному переходу, ограничивая таким образом движение автотранспорта. Порядок на месте происшествия обеспечивают около 60 сотрудников полиции. Они организовали объезд автотранспорта по другому пути.

Несмотря на то, что никаких жалоб от водителей не поступало, правоохранители делают все возможное, чтобы действия протестующих не создавали неудобств другим участникам дорожного движения.

В свою очередь полицейские призывают всех участников акции не нарушать общественный порядок. В противном случае их действия могут быть квалифицированы ст. 279 УК Украины - блокирование транспортных коммуникаций. Наказанием может стать уплата немалого штрафа, исправительных работ, арест или даже ограничение свободы на срок до 3-х лет.