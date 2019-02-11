На Сумщине 60 полицейских стерегут кандидата в президенты с 70 протестующими, перекрывшими дорогу

Событие происходит в городе Кролевец на одном из пешеходных переходов автотрассы международного значения М-02 «Кипти – Глухов - Бачевск».
По предварительной информации, вышеупомянутый кандидат, находясь с рабочим визитом в Сумской области, организовал при участии работников шосткинского казенного завода «Звезда» и сейчас возглавляет протестную акцию по поводу невыплаты последним заработной платы.
В настоящее время несколько десятков граждан фактически перекрыли указанную автотрассу - около 70 человек непрерывно движутся по пешеходному переходу, ограничивая таким образом движение автотранспорта. Порядок на месте происшествия обеспечивают около 60 сотрудников полиции. Они организовали объезд автотранспорта по другому пути.
Несмотря на то, что никаких жалоб от водителей не поступало, правоохранители делают все возможное, чтобы действия протестующих не создавали неудобств другим участникам дорожного движения.
В свою очередь полицейские призывают всех участников акции не нарушать общественный порядок. В противном случае их действия могут быть квалифицированы ст. 279 УК Украины - блокирование транспортных коммуникаций. Наказанием может стать уплата немалого штрафа, исправительных работ, арест или даже ограничение свободы на срок до 3-х лет.
На данный момент долг по заработной плате на казенном заводе «Звезда» составляет 21 миллион гривен....
Руководству ПАО «Сумское НПО» необходимо принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по выплате заработной платы на предприятии....
Сегодня, 20 февраля, в Шостке на площади Свободы состоялся митинг с участием рабочих Шосткинского казенного завода «Звезда»....
На прошлой неделе кролевчан всколыхнула новость об обысках у врачей Кролевецкой центральной районной больницы, которые осуществлялись работниками Кролевецкого отделения полиции....
На ПАО «Сумско НПО» уже 12 месяцев задолженности по заработной плате....