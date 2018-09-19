У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»

У рамках фестивалю покажуть шість сучасних, які були показані на міжнародних кінофестивалях світу та стали вагомими подіями в Україні.
Сумському глядачу покажуть:
Видеозарисовка «Тот, кто идет к цели», подготовленная участниками студенческого телевидения «СтудTV «11-й этаж» Сумского государственного университета была отмечена дипломом лауреата...
Агенція промоцій «Суми» запрошує містян сьогодні на перегляд документального фільму «Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919 років»....
18 октября в Сумах состоится открытие XV фестиваля документального кино о правах человека DOCUDAYS UA....
15 октября утром на улицах Тростянца можно было видеть больше сотни бегунов самого разного возраста - от малышей до пенсионеров....
Сумчан и гостей города приглашают стать участниками фестиваля «Старыми улицам Нового города»....