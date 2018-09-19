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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05222

У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»

Завтра в Агенції промоції «Суми» стартує фестиваль «Нове українське кіно».

У рамках фестивалю покажуть шість сучасних, які були показані на міжнародних кінофестивалях світу та стали вагомими подіями в Україні.
Сумському глядачу покажуть:

  • 6 березня «Гірська жінка: на війні» о 17:00;
  • 23 березня «Герой мого часу» о 16:00;
  • 29 березня «Стрімголов» о 17:00;
  • 5 квітня «Іній» о 17:00;
  • 20 квітня «Донбас» о 16:00;
  • 26 квітня «Брама» о 17:00.
Кінопокази проводитимуться компанією Arthouse Traffic за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Охочих переглянути сучасні українські стрічки чекають за адресою вул. Соборна, 27.
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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