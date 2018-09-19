У Сумах вперше пройде кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно»

У рамках фестивалю покажуть шість сучасних, які були показані на міжнародних кінофестивалях світу та стали вагомими подіями в Україні.

Сумському глядачу покажуть:

6 березня «Гірська жінка: на війні» о 17:00;

23 березня «Герой мого часу» о 16:00;

29 березня «Стрімголов» о 17:00;

5 квітня «Іній» о 17:00;

20 квітня «Донбас» о 16:00;

26 квітня «Брама» о 17:00.

Кінопокази проводитимуться компанією Arthouse Traffic за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Охочих переглянути сучасні українські стрічки чекають за адресою вул. Соборна, 27.