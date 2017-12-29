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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35280

Молодых сумчан зовут стажироваться в горсовет

Молодых и амбициозных сумчан зовут на стажировку в органы местного самоуправления.

Горотдел молодежи и спорта зовет сумчан приобщиться к программе «Молодой чиновник».

Участники стажировки должны быть гражданами Украины и проживать в Сумах, свободно владеть украинским языком, на момент подачи заявки быть в возрасте от 18 до 35 лет, иметь интерес в дальнейшем развитии государства.

Те, кто хочет узнать, как функционируют органы местного самоуправления, смогут увидеть, как работают органы местного самоуправления, получить новые знания и навыки, а также получат возможность трудоустроиться или быть зачисленным в кадровый резерв на должности в местном самоуправлении.

Регистрация продолжается до 19 марта.

Более подробную информацию можно получить по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 204 и по телефону 70-05-17.

Регистрацию на прохождение стажировки можно пройти по ссылке.

Общество Местное самоуправление Стажировка в горсовете

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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