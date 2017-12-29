Молодых сумчан зовут стажироваться в горсовет

Горотдел молодежи и спорта зовет сумчан приобщиться к программе «Молодой чиновник».
Участники стажировки должны быть гражданами Украины и проживать в Сумах, свободно владеть украинским языком, на момент подачи заявки быть в возрасте от 18 до 35 лет, иметь интерес в дальнейшем развитии государства.
Те, кто хочет узнать, как функционируют органы местного самоуправления, смогут увидеть, как работают органы местного самоуправления, получить новые знания и навыки, а также получат возможность трудоустроиться или быть зачисленным в кадровый резерв на должности в местном самоуправлении.
Регистрация продолжается до 19 марта.
Более подробную информацию можно получить по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 204 и по телефону 70-05-17.
Регистрацию на прохождение стажировки можно пройти по ссылке.
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