Сумские футзалисты примут лидера первой лиги 9 марта в Сумах снова футзал высочайшего уровня.

«Food Centre-СумГУ» сыграет матч Первой лиги с прямым конкурентом за первое место - ивано-франковской командой «Виза-Вторма».

9 марта, суббота, легкоатлетический манеж СумГУ, 13.00. Приди и поддержи родную команду! Вход свободный.

Перед очным противостоянием у сумчан 27 очков в 11 матчах и третье место, у гостей – 34 очка в 14 матчах, и они возглавляют турнирную таблицу первой лиги.