Сумские футзалисты примут лидера первой лиги

«Food Centre-СумГУ» сыграет матч Первой лиги с прямым конкурентом за первое место - ивано-франковской командой «Виза-Вторма».
9 марта, суббота, легкоатлетический манеж СумГУ, 13.00. Приди и поддержи родную команду! Вход свободный.
Перед очным противостоянием у сумчан 27 очков в 11 матчах и третье место, у гостей – 34 очка в 14 матчах, и они возглавляют турнирную таблицу первой лиги.
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