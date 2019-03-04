Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28210

Сумские футзалисты примут лидера первой лиги

В Сумах снова футзал высочайшего уровня.

«Food Centre-СумГУ» сыграет матч Первой лиги с прямым конкурентом за первое место - ивано-франковской командой «Виза-Вторма».

9 марта, суббота, легкоатлетический манеж СумГУ, 13.00. Приди и поддержи родную команду! Вход свободный.

Перед очным противостоянием у сумчан 27 очков в 11 матчах и третье место, у гостей – 34 очка в 14 матчах, и они возглавляют турнирную таблицу первой лиги.

Спорт FoodCentre-СумДУ Анонс Футзал

По тематике

Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове
Вчера 15:23

Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове

В матче пятого тура чемпионата Украины среди студентов сумчане в один мяч уступили действующему победителю турнира....

Сумские футзалисты сыграют в «Финале четырех» кубка Украины в Ивано-Франковске
Вчера 08:55

Сумские футзалисты сыграют в «Финале четырех» кубка Украины в Ивано-Франковске

5 марта состоялось заседание президиума Ассоциации футзала Украины, главным вопросом которого стало определение города, в котором состоится «Финал четырех» Кубка...

«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции
05.03.2019 17:49

«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции

В матче пятого тура Студлиги Украины по футзалу сумский «СДПУ» дома разгромил гостей из Полтавы «ПНТУ» 9:0....

Сумские футзалисты узнали соперника в финале четырех кубка Украины
05.03.2019 12:30

Сумские футзалисты узнали соперника в финале четырех кубка Украины

«Food Centre-СумДУ» сыграет с ивано-франковским «Ураганом» в «Финале четырёх» Кубка Украины по футзалу....

Сумские футзалисты получили соперника по плей-офф
04.03.2019 17:32

Сумские футзалисты получили соперника по плей-офф

В эти выходные определились 16 команд из семи групп Второй лиги чемпионата Украины по футзалу, которые квалифицировались в 1/8 финала....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.