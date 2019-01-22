В Сумах обыскивают райотдел полиции Сегодня, 4 марта, в Сумском райотделе полиции проводят обыск.

В прокуратуре Сумской области об обыске знают, но кто именно проводит, не сообщают. Предварительно, к полицейским наведалось Государственное бюро расследований. Пресс-секретарь территориального управления ГБР в м. Полтава Александр Белка пообещал выяснить ситуацию и предоставить комментарий позже, пишет Sumy.Today.