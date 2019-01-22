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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27503

В Сумах обыскивают райотдел полиции

Сегодня, 4 марта, в Сумском райотделе полиции проводят обыск.

В прокуратуре Сумской области об обыске знают, но кто именно проводит, не сообщают. Предварительно, к полицейским наведалось Государственное бюро расследований. Пресс-секретарь территориального управления ГБР в м. Полтава Александр Белка пообещал выяснить ситуацию и предоставить комментарий позже, пишет Sumy.Today.

Право Обыск Сумской райотдел полиции

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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