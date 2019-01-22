В Сумах обыскивают райотдел полиции

В прокуратуре Сумской области об обыске знают, но кто именно проводит, не сообщают. Предварительно, к полицейским наведалось Государственное бюро расследований. Пресс-секретарь территориального управления ГБР в м. Полтава Александр Белка пообещал выяснить ситуацию и предоставить комментарий позже, пишет Sumy.Today.
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Сегодня, 15 февраля, около 14.00 в центральный офис ПАО «Сумыгаз» на ул. Алексея Береста зашли следователи главного управления Нацполиции вместе...
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