В Сумах неизвестный подрезал маршрутку (видео) Сегодня, 4 марта, около 13.00 в центре Сум произошло ДТП.

На ул. Набережной р. Сумка в районе остановки у бывшего «Міста розваг» неизвестный на «Фольксвагене» во время обгона подрезал маршрутку № 12, сбив боковое зеркало, и скрылся с места аварии. Сейчас на месте работает полиция, пишет Sumy.Today.