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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35392

В Сумах неизвестный подрезал маршрутку (видео)

Сегодня, 4 марта, около 13.00 в центре Сум произошло ДТП.

На ул. Набережной р. Сумка в районе остановки у бывшего «Міста розваг» неизвестный на «Фольксвагене» во время обгона подрезал маршрутку № 12, сбив боковое зеркало, и скрылся с места аварии.

Сейчас на месте работает полиция, пишет Sumy.Today.

Право Дтп ДТП с маршруткой

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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