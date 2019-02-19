В Сумах неизвестный подрезал маршрутку (видео)

На ул. Набережной р. Сумка в районе остановки у бывшего «Міста розваг» неизвестный на «Фольксвагене» во время обгона подрезал маршрутку № 12, сбив боковое зеркало, и скрылся с места аварии.
Сейчас на месте работает полиция, пишет Sumy.Today.
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