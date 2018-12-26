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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03132

В Сумах готовят проект реконструкции художественного музея

Сегодня, 4 марта, состоялось рабочее совещание под председательством начальника управления культуры Сумской облгосадминистрации Елены Мельник о проведении ремонтно-реставрационных работ Сумского областного художественного музея им. Никонора Онацкого, здание которого является памятником архитектуры.

В дискуссии приняли участие представители управления капитального строительства Сумской облгосадминистрации (заказчик проведения ремонтно-реставрационных работ), специалисты ООО «Архитектурный центр» (разработчики проектной документации) и архитекторы - члены Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры.

По результатам предложений и замечаний, рекомендуется заказчику представить на рассмотрение Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры Сумской облгосадминистрации согласованные предложения (проектную документацию) на проведение ремонтно-реставрационных работ здания музея, сообщате управление культуры ОГА.

Общество Сумский художественный музей имени Никанора Онацкого

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