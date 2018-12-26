В Сумах готовят проект реконструкции художественного музея

В дискуссии приняли участие представители управления капитального строительства Сумской облгосадминистрации (заказчик проведения ремонтно-реставрационных работ), специалисты ООО «Архитектурный центр» (разработчики проектной документации) и архитекторы - члены Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры.
По результатам предложений и замечаний, рекомендуется заказчику представить на рассмотрение Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры Сумской облгосадминистрации согласованные предложения (проектную документацию) на проведение ремонтно-реставрационных работ здания музея, сообщате управление культуры ОГА.
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