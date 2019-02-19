На Сумщине посчитали среднюю зарплату Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате на Сумщине и состоянии ее выплаты на предприятиях в январе 2019 года.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в январе 2019 года в среднем составляла 7488 грн, что на 17,0% больше, чем в январе 2018 года. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в отношении января 2018 года выросла на 6,5%.

В январе 2019 года на предприятиях Сумщины было занято 197,0 тыс. человек против 199,9 тыс. человек - в январе 2018 года.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении января 2019 года увеличилась на 8,7 млн грн и на 1 февраля 2019 года составила 284,0 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 216,9 млн грн.