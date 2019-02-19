На Сумщине посчитали среднюю зарплату

Начисленная заработная плата одного штатного работника в январе 2019 года в среднем составляла 7488 грн, что на 17,0% больше, чем в январе 2018 года. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в отношении января 2018 года выросла на 6,5%.
В январе 2019 года на предприятиях Сумщины было занято 197,0 тыс. человек против 199,9 тыс. человек - в январе 2018 года.
Задолженность по выплате заработной платы на протяжении января 2019 года увеличилась на 8,7 млн грн и на 1 февраля 2019 года составила 284,0 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 216,9 млн грн.
Вопрос по выплате задолженности по заработной плате работникам детских садах города Путивль решен....
На Сумщине полиция обеспечивает охрану общественного порядка во время протестного шествия с участием кандидата на пост Президента Украины Сергея Каплина....
На данный момент долг по заработной плате на казенном заводе «Звезда» составляет 21 миллион гривен....
Руководству ПАО «Сумское НПО» необходимо принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по выплате заработной платы на предприятии....
Сегодня, 20 февраля, в Шостке на площади Свободы состоялся митинг с участием рабочих Шосткинского казенного завода «Звезда»....