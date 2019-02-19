В Путивле задолжали зарплату работникам детсадов

Об этом сообщила директор областного Департамента финансов Елена Батраченко во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.
По ее словам, критическая ситуация с невыплатой заработной платы работникам учреждений дошкольного образования, сложившейся в г. Путивль вследствие не проведения местных выборов в Путивльскую ОТГ, в ближайшее время стабилизируется.
Так, 28 февраля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет и за счет базовой дотации будут распределены средства на Путивльский городской совет.
Дополнительные средства будут выделены и из областного бюджета. Кроме того, районный совет принял решение направить 3,5 млн гривен Путивльскому городскому совету для выплаты заработной платы.
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