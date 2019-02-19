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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1754

В Путивле задолжали зарплату работникам детсадов

Вопрос по выплате задолженности по заработной плате работникам детских садах города Путивль решен.

Об этом сообщила директор областного Департамента финансов Елена Батраченко во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

По ее словам, критическая ситуация с невыплатой заработной платы работникам учреждений дошкольного образования, сложившейся в г. Путивль вследствие не проведения местных выборов в Путивльскую ОТГ, в ближайшее время стабилизируется.

Так, 28 февраля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет и за счет базовой дотации будут распределены средства на Путивльский городской совет.

Дополнительные средства будут выделены и из областного бюджета. Кроме того, районный совет принял решение направить 3,5 млн гривен Путивльскому городскому совету для выплаты заработной платы.

Общество Задолженность по зарплате Путивль

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