Матери погибшего в АТО конотопчанина вручили посмертную награду Матери погибшего воина АТО Андрея Кривича на церемонии награждения «Народный герой Украины» в Черниговском областном театре имени Тараса Шевченко вручили его посмертную награду.

Андрей Кривич был бойцом тактической группы «Сапсан» ДУК «Правый Сектор».

В 2016 году он поступил в организации «Права молодь» в Конотопе, где проходил обучение по тактической подготовке, медицине, топографии и владению оружием. На последней зимнем выучке в Черкассах Андрей был младшим инструктором по тактике боя и партизанскому движению. В январе 2018 года он перевелся на заочную форму обучения, чтобы поехать на передовую. Во время своей второй ротации был бойцом-добровольцем тактической группы «Сапсан» ДУК «Правый Сектор».

27 марта 2018 года на наблюдательном посту на Светлодарской дуге Андрей Кривич получил смертельное ранение. Вражеская пуля снайпера попала бойцу прямо в голову. В будущем 19-летний Андрей мечтал посвятить себя служению народу в Вооруженных силах Украины военным психологом.

Негосударственная награда «Народный герой Украины» производится исключительно за народные средства и вручается согласно представлению общественности и после публичного обсуждения, сообщает пресс-служба Конотопского городского совета.