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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55215

За выходные аферисты обманули шестерых жителей Сумщины

Злоумышленники выманили около 50 тысяч гривен у жителей Сум, Тростянецкого, Лебединского, Белопольского и Конотопского районов.

В дежурную часть Белопольского отделения полиции обратилась 56-летняя жительница Ворожбы и сообщила, что стала жертвой мошенничества. Как оказалось, днем к ней на мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся представителем компании сотовой связи, и сообщил, что женщина якобы выиграла деньги. А для того, чтобы их получить, надо сообщить ему код из «смс» сообщения, которое ей придется на мобильный телефон. Таким образом, узнав необходимую ему конфиденциальную информацию, мошенник похитил с банковской карты женщины почти 17 тысяч гривен.

В Тростянце неизвестный мошенник, позвонив 37-летней женщине, назвался представителем банка, и под предлогом разблокирования ее якобы заблокированной банковской карточки, узнал код доступа из «смс» сообщения и похитил с карточного банковского счета 10000 гривен.

От подобной мошеннической схемы пострадал и 59-летний житель села Василевка Лебединского района, с банковской карты которого было похищено 7000 гривен.

В выходные от преступных действий мошенника пострадал еще и 80-летняя жительница Сум. Злоумышленник, позвонив пожилой женщине, назвался ее зятем, и попросил одолжить ему 5000 гривен. Бабушка не отказала «родственнику», и передала пакет с деньгами неизвестному, которого якобы прислал «зять».

А к 82-летнему жителю Сум позвонил неизвестный злоумышленник, представившись внуком, заявил, что якобы совершил дорожно-транспортное происшествие. И теперь, чтобы помочь пострадавшим на лечение и чтобы не попасть в тюрьму, ему необходимы деньги. Дедушка поверил «внуку», собрал все свои сбережения, 5000 гривен и 250 долларов США, и передал их неизвестному из рук в руки.

По всем фактам мошенничества полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: если вам звонят неизвестные, представляясь работниками банковских учреждений, и предлагают в телефонном режиме осуществить любые банковские операции по перечислению денег на тот или иной счет, пытаются узнать у вас конфиденциальную информацию, номер счета, пин-коды и т.д., - знайте: так действуют мошенники. Необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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