В Шостке поймали домушника

О краже со своего дачного дома в деревне в полицию сообщил 41-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный через окно проник в дом и похитил оттуда металлическую хозяйственную тележку, металлическое печное оборудование, топоры, молотки и икону.
Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники сектора превенции Шостки установили 62-летнего подозреваемого. Злоумышленник местный и имеет судимость за подобные преступления.
Похищенные вещи мужчина успел продать, а деньги потратить на спиртное.
Сейчас полицейские уже разыскали, изъяли и вернули владельцу часть похищенных вещей. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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