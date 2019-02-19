В Шостке поймали домушника Изделия из металла и икону на общую сумму более 2000 гривен похитил из дачного дома ранее судимый 62-летний житель одного из сел Шосткинского района.

О краже со своего дачного дома в деревне в полицию сообщил 41-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный через окно проник в дом и похитил оттуда металлическую хозяйственную тележку, металлическое печное оборудование, топоры, молотки и икону.

Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники сектора превенции Шостки установили 62-летнего подозреваемого. Злоумышленник местный и имеет судимость за подобные преступления.

Похищенные вещи мужчина успел продать, а деньги потратить на спиртное.

Сейчас полицейские уже разыскали, изъяли и вернули владельцу часть похищенных вещей. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.