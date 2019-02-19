В Путивле долги выбивают до смерти

В дежурную часть Путивльского отделения полиции обратилась местная 68-летняя женщина. Она рассказала: ее племянника сильно избили, настолько, что теперь он потерял сознание, и она вызвала для него бригаду неотложной медицинской помощи.
Пострадавшего в бесконтактном состоянии медики доставили в больницу, где через несколько часов спустя он умер. Как выяснила судмедэкспертиза - от многочисленных внутренних травм: закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба вещества головного мозга, отека головного мозга, субдуральной гематомы, закрытой тупой травмы грудной клетки, множественных двусторонних переломов ребер, гематоракса.
Работники полиции, которые в составе следственно-оперативной группы выехали на место происшествия, буквально за несколько часов не только выяснили обстоятельства, при которых 42-летний мужчина был настолько жестоко избит, но и того, кто нанес ему телесные повреждения.
Злоумышленником оказался 30-летний житель Путивля. Его нашли и опросили. Тот признался: знакомый задолжал ему 8000 гривен и долгое время не отдавал. Найдя его у общих друзей, он спросил, когда же, наконец, тот вернет деньги. Услышав отказ, стал бить должника палкой. Разъяренного мужчину не остановили ни тот факт, что расправу он устроил в чужом доме, ни требования всех присутствующих прекратить драку и выйти вон. Угомонился он только тогда, когда убедился, что должник «получил достаточно», после чего спокойно пошел домой.
После драки друзья вызвали избитому бригаду неотложной медицинской помощи, однако тот после обследования и постановки предварительного диагноза отказался от лечения и снова вернулся к компании. Через некоторое время один из приятелей помог добраться ему домой и передал избитого под надзор родственницы. На все уговоры пенсионерки вновь обратиться в больницу тот отвечал, что отлежится дома. Однако через два дня ему стало настолько плохо, что он потерял сознание и стал бредить, а когда она сама вызвала медиков - все попытки спасти ему жизнь оказались тщетными.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 121 УК Украины, в рамках которого проводятся следственные действия. Самому подозреваемому по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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