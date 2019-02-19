Полиция поймала вора, обокравшего 80-летнию посетительницу супермаркета Воспользовавшись невнимательностью 80-летней пенсионерки, вор украл с товарной ленты супермаркета оставленный на ней мобильный телефон.

В полицию с заявлением о краже обратилась 80-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что после посещения супермаркета у нее пропал мобильный телефон. По ее мнению, она оставила средство связи на товарной ленте магазина, когда оплачивала продукты питания.

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, правоохранители увидели мужчину, который был следующий в очереди за заявительницей. Именно он и взял незаметно с ленты чужой мобильный и спрятал его в карман.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний местный житель. Его разыскали и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. Похищенный мобильный телефон он оставил себе и пользовался им, пока гаджет не изъяли правоохранители.

Сейчас мобильный уже возвращен владелице. В полиции действия мужчины квалифицировали как кражу и открыли отношении него уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.