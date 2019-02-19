Сумские футзалисты получили соперника по плей-офф

На этой стадии пары были сформированы благодаря турнирному и географическому принципу. Их перечень выглядит следующим образом:
«Ужнет» (Ужгород) - «Дунаевцы-CRISPUS» (Дунаевцы)
«Медея» (Ужгород) - «Галицкая Сдоба» (Львов)
«УТЕИ» (Ужгород) - «Владимир» (Орехов)
«Symbol» (Харьков) - «ИВТ» (Северодонецк)
«Щит» (Северодонецк) - «Lex-VSK-Сумбуд» (Сумы)
«Продэксим-2» (Херсон) - «Human» (Днепр)
«Винница» (Винница) - «Anserglob» (Херсон)
«Геология» (Кременчуг) - «Wezom» (Херсон)
Базовыми датами для первых поединков и матчей этой стадии является 4-10 и 11-17 марта, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
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