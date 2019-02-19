Сумские футзалисты получили соперника по плей-офф В эти выходные определились 16 команд из семи групп Второй лиги чемпионата Украины по футзалу, которые квалифицировались в 1/8 финала.

На этой стадии пары были сформированы благодаря турнирному и географическому принципу. Их перечень выглядит следующим образом: «Ужнет» (Ужгород) - «Дунаевцы-CRISPUS» (Дунаевцы) «Медея» (Ужгород) - «Галицкая Сдоба» (Львов) «УТЕИ» (Ужгород) - «Владимир» (Орехов) «Symbol» (Харьков) - «ИВТ» (Северодонецк) «Щит» (Северодонецк) - «Lex-VSK-Сумбуд» (Сумы) «Продэксим-2» (Херсон) - «Human» (Днепр) «Винница» (Винница) - «Anserglob» (Херсон) «Геология» (Кременчуг) - «Wezom» (Херсон) Базовыми датами для первых поединков и матчей этой стадии является 4-10 и 11-17 марта, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.