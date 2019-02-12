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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5395

В Ахтырке доукомплектовывают ЦРБ

После завершения строительства пятиэтажной достройки Ахтырской ЦРБ продолжается процесс доукомплектования медицинским оборудованием и мебелью помещений, в том числе, пятого этажа, где будут расположены три операционных залы с реанимацией и отделением гемодиализа.

За средства городского бюджета приобретено и установлено в трех операционных залах современные электроотсосы, укомплектованы консоли для работы анестезиолога, механические и мобильный операционные столы с удобными приспособлениями для врача и пациента, световые бестеневые сенсорные лампы, которые будет возможность стерилизовать, что в свою очередь даст возможность врачу удобно направить ее так, как необходимо во время операции, пишет Ахтырский горсовет.

Удобно организованный предоперационный санитарный пропускник для плановых больных, где есть все необходимые помещения для подготовки пациента к операционному вмешательству, предусмотрены комнаты для послеоперационного пробуждения больных, комнаты для младшего медицинского персонала, материальные комнаты для подготовки самой операции.

Помещения расположены таким образом, что в операционном блоке из двух залов будут проводиться плановые и ургентные операции хирургическим, ортопедическим и урологическим больным под рентгенконтролем, для чего приобретена современная S-дуга, есть электрокоагулятор и пульсоксиметр.

Ургентные больные будут попадать в операционную на лифте, из которого каталкой пациент будет доставлен в зал.

Отделение гемодиализа сейчас работает на первом этаже, где 26 граждан получают постоянно необходимые медицинские процедуры, но после завершения комплектования гемодиализных палат на пятом этаже, отделение будет переведено в помещения, предусмотренные проектной документацией.

Общество Ахтырка Ахтырская ЦРБ

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