В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука

Решение суда первой инстанции оспаривают ее адвокаты и мать Анатолия Жука. Женщину подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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