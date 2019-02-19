В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука Сегодня, 4 марта, в Сумской апелляционный суд поступило три апелляционные жалобы на постановление следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой жене убитого политика была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Решение суда первой инстанции оспаривают ее адвокаты и мать Анатолия Жука. Женщину подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.