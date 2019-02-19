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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02502

В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука

Сегодня, 4 марта, в Сумской апелляционный суд поступило три апелляционные жалобы на постановление следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой жене убитого политика была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Решение суда первой инстанции оспаривают ее адвокаты и мать Анатолия Жука. Женщину подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Право Анатолий Жук Анна Жук Апелляция Сумской апелляционный суд Убийство Убийство Жука

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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