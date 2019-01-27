Сумчан приглашают на лекцию о Чехове Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?

16 марта, в 12:00 в стенах Агенции промоции «Сумы» по ул. Соборной, 27 состоится открытая лекция литературного критика Евгения Стасиневича, посвященная наследию выдающегося классика.

Евгений Стасиневич: «Принято думать, что именно Антон Павлович Чехов закрывает собой период высокой классики: как российской, так и европейской в целом. Однако в чем конкретно это проявлялось, что нам об этом в его текстах - и пьесах, и рассказах - сигнализирует?

С другой стороны, именно за то любят писателя, за что его действительно стоит любить и перечитывать, или замечаем мы там главное, ключевое? «Критик мещанства» и «отец новой драмы» - или же большой художник, загребал значительно глубже, думая о материи куда тоньше?

Приходите, попробуем во всем разобраться».

Мероприятие будет проводиться в рамках театрального фестиваля Чехов-фест. Вход свободный.