В Сумах пройдет лекция о Чехове

16 марта, в 12:00 в стенах Агенции промоции «Сумы» по ул. Соборной, 27 состоится открытая лекция литературного критика Евгения Стасиневича, посвященная наследию выдающегося классика.
Евгений Стасиневич: «Принято думать, что именно Антон Павлович Чехов закрывает собой период высокой классики: как российской, так и европейской в целом. Однако в чем конкретно это проявлялось, что нам об этом в его текстах - и пьесах, и рассказах - сигнализирует?
С другой стороны, именно за то любят писателя, за что его действительно стоит любить и перечитывать, или замечаем мы там главное, ключевое? «Критик мещанства» и «отец новой драмы» - или же большой художник, загребал значительно глубже, думая о материи куда тоньше?
Приходите, попробуем во всем разобраться».
Мероприятие будет проводиться в рамках театрального фестиваля Чехов-фест. Вход свободный.
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