Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07147

В Сумах пройдет лекция о Чехове

Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?

16 марта, в 12:00 в стенах Агенции промоции «Сумы» по ул. Соборной, 27 состоится открытая лекция литературного критика Евгения Стасиневича, посвященная наследию выдающегося классика.

Евгений Стасиневич: «Принято думать, что именно Антон Павлович Чехов закрывает собой период высокой классики: как российской, так и европейской в целом. Однако в чем конкретно это проявлялось, что нам об этом в его текстах - и пьесах, и рассказах - сигнализирует?

С другой стороны, именно за то любят писателя, за что его действительно стоит любить и перечитывать, или замечаем мы там главное, ключевое? «Критик мещанства» и «отец новой драмы» - или же большой художник, загребал значительно глубже, думая о материи куда тоньше?

Приходите, попробуем во всем разобраться».

Мероприятие будет проводиться в рамках театрального фестиваля Чехов-фест. Вход свободный.

Досуг Лекция Чехов

По тематике

Сумчан приглашают на лекцию о Чехове
05.03.2019 10:40

Сумчан приглашают на лекцию о Чехове

Что мы знаем об Антоне Павловиче? Умеем ли его читать и понимать?...

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес
26.02.2019 08:55

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес

В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!»....

Сумчанам расскажут, как открыть бизнес
20.02.2019 15:00

Сумчанам расскажут, как открыть бизнес

В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!»....

«Станут ли Сумы доступными?» - сумчан приглашают на лекцию
11.02.2019 14:03

«Станут ли Сумы доступными?» - сумчан приглашают на лекцию

Сумская платформа реформ и Розумний хаб приглашают сумчан на лекцию главного архитектора области....

Сумчанам розкажуть про «зрадоперемоги»-2018
28.01.2019 14:35

Сумчанам розкажуть про «зрадоперемоги»-2018

Transparency International Ukraine запрошує всіх охочих на відкриту лекцію «Дайджест сумських зрадоперемог 2018 року» та презентацію програми Transparent cities/Прозорі міста....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.