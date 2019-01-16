В Сумах 9-й день ищут пропавшего контролера 32-летний Виталий Доценко исчез после корпоратива 23 февраля, который вместе с коллегами из КП «Электроавтотранс» праздновал на природе в районе Басов.

Об исчезновении сына на линию «102» на следующий день сообщила его, информирует сотрудник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко. По его данным, мать пропавшего рассказала полиции, что 23 февраля ее сын ушел на работу и до сих пор не вернулся. В последний раз она разговаривала с ним около половины седьмого вечера 23 февраля, когда сын находился на так называемом островке на Басах, в районе роддома, пишет sumy.today.

Как сообщил Владимир Кузьменко, полицейскими установлено, что на Басах отдыхала компания сотрудников «Электроавтотранса», которые праздновали 23 февраля, жарили шашлыки, употребляли алкогольные напитки. Когда все начали расходиться, Виталий Доценко якобы сказал коллегам, что останется убрать мусор. После чего его никто не видел.

По факту исчезновения сумчанина открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство».