Сумской вольник взял «бронзу» в Полтаве

Воспитанник Сумской областной ДЮСШ Роман Буштаренко завоевал бронзу в весовой категории 110 кг. Тренирует спортсмена тренер Сергей Деревянко.
16 февраля в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О. Саакяна....
24 января в Харькове прошел Международный турнир по вольный борьбе памяти Леонида Дуная среди юношей 2002-2004 г.р....
8-9 декабря в белорусском городе Пинск (Брестская область) состоялся традиционный международный турнир по вольной борьбе среди юношей 9-11 лет....
23-25 ноября в столице Финляндии состоялся Международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди взрослых, молодёжи, кадетов и детей....
3-4 ноября в г.Харьков состоялся традиционный Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей 13-15 лет, посвящённый памяти Энвера Ахсарова....