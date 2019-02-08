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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02188

В Сумах госслужба качества образования выявила нарушения в работе школ

Об этом говорили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Отвечая на вопрос руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого о выполнении Сумским городским головой приказа Министерства образования и науки Украины относительно распределению и соответствующего финансирования подгрупп по изучению украинского и иностранного языка, директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила о том, что Сумской городской совет получил образовательную субвенцию в размере более 27 миллионов гривен для обеспечения разделения классов на подгруппы, а следовательно соответствующий приказ должен безусловно выполняться.

Также Виктория Гробова сообщила, что на прошлой неделе на Сумщине работала Государственная служба качества образования в составе трех человек. Были проработаны все вопросы по нарушениям, где не производится разделение на подгруппы, составлена справка и доведена до сведения городского управления образования.

«На сегодняшний день разделение классов происходит в школах, где внедрены не типовые программы, такие как «Росток», «На крыльях успеха» и «Интеллект», а что касается новой украинской школы, то там такого распределения точно нет», - отметила Виктория Гробова.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий поручил ей держать на контроле этот вопрос и довести решение этой проблемы до логического завершения.

Общество Деление классов Образование Разделение на группы

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