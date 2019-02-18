Сумские ветераны тряхнули стариной в Минске

В женском турнире среди восьми команд участие принимала и команда «Буревестник», в составе которой играли тренеры СДЮШОР «Динамо». Наши землячки заняли четвертое место.
С 1 по 3 марта Коростень принимал чемпионат Украины про индорхоккею среди юношей 2009-2010 годов рождения....
25-27 февраля в Сумах проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2007-2008 г.р....
22-24 февраля в Минске проходил традиционный международный турнир «Открытый кубок столицы» памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина по индорхоккею среди...
22-24 февраля в Литине (Винницкая обл.) проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2007-08 г.р....
13-15 февраля в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р....