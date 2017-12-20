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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские тхэквондисты отличились в Харькове

2-3 марта в Харькове прошёл открытый чемпионат области по тхэквондо (ВТФ).

В соревнованиях приняимали участие около 400 спортсменов со всей Украины. Сумской спортклуб «Звезды Олимпа» представляло 17 бойцов. Воспитанники Александра и Марии Хоменко привезли домой 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.

1-е место: Нефёдова Варвара, Хомутинник Назар, Панасюра Александр, Бокатова Евгения, Удовиченко Валерия, Павленко Алиса.

2-е место: Захаркина Полина, Колесник Марк, Захаркин Макар, Черевань Виктория.

3-е место: Кривошей Валерия, Гладков Кирилл, Никитенко Антон.

Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату Украины, который пройдёт с 18-24 марта там же в Харькове.

Спорт Тхэквондо

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