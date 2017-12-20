Сумские тхэквондисты отличились в Харькове

В соревнованиях приняимали участие около 400 спортсменов со всей Украины. Сумской спортклуб «Звезды Олимпа» представляло 17 бойцов. Воспитанники Александра и Марии Хоменко привезли домой 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.
1-е место: Нефёдова Варвара, Хомутинник Назар, Панасюра Александр, Бокатова Евгения, Удовиченко Валерия, Павленко Алиса.
2-е место: Захаркина Полина, Колесник Марк, Захаркин Макар, Черевань Виктория.
3-е место: Кривошей Валерия, Гладков Кирилл, Никитенко Антон.
Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату Украины, который пройдёт с 18-24 марта там же в Харькове.
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