Сумскую молодежь зовут на хакатон

Хакатон пройдет в СумГУ 15-16 марта. Ивент специально для студентов, как айтишников, так и гуманитариев. Подробности по тел. 050-805-65-67 (Алина) и 099-617-56-23 (Наталья).
Организаторы – Центр досуга молодежи Сумского горсовета и кафедра психологии, политологии и социокультурных технологий СумГУ.
Новым студенческим ректором по решению студенческого самоуправления стала Анастасия Лор, студентка 4-го курса УНИ БТ УАБС....
4 февраля во время заседания научно-технического совета Министерства образования и науки Украины по вопросам формирования и исполнения Государственного заказа на...
Информационный ресурс Scopus.org.ua опубликовал обновленную версию рейтинга университетов Украины по показателям научной деятельности по состоянию на январь 2019 года....
В отчете о выполнении работ по разработке Стратегии развития Сум до 2027 года городу только что исполнилось всего 80 лет.... 1
Международный рейтинг Webometrics опубликовал обновленную версию рейтинга университетов мира по состоянию на январь 2019 года....