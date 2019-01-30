Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13127

Сумскую молодежь зовут на хакатон

В Сумах пройдет хакатон «Новые технологические решения проблемы трудоустройства молодежи в г. Сумі».

Хакатон пройдет в СумГУ 15-16 марта. Ивент специально для студентов, как айтишников, так и гуманитариев. Подробности по тел. 050-805-65-67 (Алина) и 099-617-56-23 (Наталья).

Организаторы – Центр досуга молодежи Сумского горсовета и кафедра психологии, политологии и социокультурных технологий СумГУ.

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В СумГУ новый студректор
19.02.2019 17:43

В СумГУ новый студректор

Новым студенческим ректором по решению студенческого самоуправления стала Анастасия Лор, студентка 4-го курса УНИ БТ УАБС....

Ученые СумГУ завершили разработку энергосберегающего турбогенератора
12.02.2019 14:58

Ученые СумГУ завершили разработку энергосберегающего турбогенератора

4 февраля во время заседания научно-технического совета Министерства образования и науки Украины по вопросам формирования и исполнения Государственного заказа на...

05.02.2019 09:52

Сумской вуз укрепляет лидирующие позиции по показателям наукометрической базы Scopus

Информационный ресурс Scopus.org.ua опубликовал обновленную версию рейтинга университетов Украины по показателям научной деятельности по состоянию на январь 2019 года....

В стратегии развития города от СумГУ Сумам всего 80 лет
05.02.2019 08:44

В стратегии развития города от СумГУ Сумам всего 80 лет

В отчете о выполнении работ по разработке Стратегии развития Сум до 2027 года городу только что исполнилось всего 80 лет.... 1

30.01.2019 08:08

Сумской вуз - в ТОП-3 украинских вузов по данным Webometrics

Международный рейтинг Webometrics опубликовал обновленную версию рейтинга университетов мира по состоянию на январь 2019 года....

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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