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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гимнастки отличились в Запорожье

1-3 марта команда СК «Элегант» приняла участие в III Всеукраинском турнире «Miss Grace 2019» по художественной гимнастике, который проходил в Запорожье.

Порадовали результатами и своими выступлениями наши гимнастки:

1 место - Мокренко Маргарита и Калиниченко Виктория;

2 место - Гаврильченко Кира, Мара Мария, Захарченко Полина;

3 место - Вандина София, Марущенко Лиза и Подлесная Эмилия.

Спорт Художественная гимнастика

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11.12.2017 11:07

В Сумах прошел чемпионат области по художественной гимнастике

ДЮСШ № 2 г. Сумы совместно с Сумской областной ДЮСШ 9-10 декабря в СК «Динамо» провели открытый чемпионат Сумской области...

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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