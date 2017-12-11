Сумские гимнастки отличились в Запорожье

Порадовали результатами и своими выступлениями наши гимнастки:
1 место - Мокренко Маргарита и Калиниченко Виктория;
2 место - Гаврильченко Кира, Мара Мария, Захарченко Полина;
3 место - Вандина София, Марущенко Лиза и Подлесная Эмилия.
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