Сумская полиция проводит обыски у Леры Сумского

У дома на Барановке, который связывают с Сергеем Лысенко, сейчас находятся около десятка правоохранителей. Самого Сергея Лысенко в городе нет. Правоохранители хотят сломать входные двери в помещения, пишет sumy.today.
По словам адвоката Петра Маланчука, основанием для проведения обысков является решение Киевского районного суда г. Харьков. Он отмечает, что оно выписано с нарушением требований законодательства и не может служить основанием для проникновения в помещение.
В соответствии с постановлением суда об обыске, он проводится в рамках уголовного производства, которое расследует следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако, судя по тому, что правоохранители во время общения с адвокатом не смогли ответить, где в Харькове находится Главное управление Нацполиции, приехали они из другого города. Кроме того, «Фольксваген Т5», на котором они прибыли, имеет киевскую регистрацию.
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