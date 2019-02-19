Сумские футзалисты узнали соперника в финале четырех кубка Украины

Сегодня, 5 марта, в Доме футболе состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка Украины по футзалу. «Food Centre-СумДУ» достался ивано-франковский «Ураган», а другую пару составили херсонский «Продэксим» и «Титан» из Покровского. На данной стадии турнира пройдёт два полуфинала, а потом финал. Все игры пройдут в одном городе, место проведения — пока не определено.
Напомним, базовые даты турнира — 29 и 30 марта.
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