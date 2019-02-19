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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30245

Сумские футзалисты узнали соперника в финале четырех кубка Украины

«Food Centre-СумДУ» сыграет с ивано-франковским «Ураганом» в «Финале четырёх» Кубка Украины по футзалу.

Сегодня, 5 марта, в Доме футболе состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка Украины по футзалу. «Food Centre-СумДУ» достался ивано-франковский «Ураган», а другую пару составили херсонский «Продэксим» и «Титан» из Покровского. На данной стадии турнира пройдёт два полуфинала, а потом финал. Все игры пройдут в одном городе, место проведения — пока не определено.

Напомним, базовые даты турнира — 29 и 30 марта.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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