Сумские футзалисты узнали соперника в финале четырех кубка Украины «Food Centre-СумДУ» сыграет с ивано-франковским «Ураганом» в «Финале четырёх» Кубка Украины по футзалу.

Сегодня, 5 марта, в Доме футболе состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка Украины по футзалу. «Food Centre-СумДУ» достался ивано-франковский «Ураган», а другую пару составили херсонский «Продэксим» и «Титан» из Покровского. На данной стадии турнира пройдёт два полуфинала, а потом финал. Все игры пройдут в одном городе, место проведения — пока не определено.

Напомним, базовые даты турнира — 29 и 30 марта.