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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумскому «золотоискателю» дали еще 4 года за решеткой

К 4 годам лишения свободы приговорен грабитель, который сорвал золотую цепочку с прохожей.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 41-летнего сумчанина, который ограбил случайную прохожую.

Событие произошло 19 июля 2018 года в г. Сумы. Около 12.00 на ул. Троицкой обвиняемый увидел женщину, на шее которой была золотая цепочка. Приблизившись к ней, злоумышленник сорвал украшение и скрылся в неизвестном направлении.

«На суде обвиняемый, который до этого уже 9 раз был осужден, в том числе и за грабеж, при этом провел за решеткой около 20 лет, вину свою признал полностью и просил строго его не наказывать. Приговор ждал в СИЗО», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Антон Алексеев.

По решению суда рецидивиста признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Грабеж Приговор суда

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